Баку разрешил Еревану продлить сроки вывода населения и войск из Карабаха

Отсрочка касается только одного района

Азербайджан проявил добрую волю и дал Армении отсрочку на вывод войск из Кельбаджарского района Нагорного Карабаха. Сроки вывода исткали 15 ноября, но Баку разрешил продлить их на 10 дней.

С просьбой об отсрочке Ереван обратился к Баку не напрямую, а через Россию, сообщает "Sputnik Азербайджан". Власти Азербайджана из гуманистических соображений согласились предоставить Армении десятидневную отсрочку.

Соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе было подписано лидерами России, Армении и Азербайджана 9 ноября. Согласно документу, азербайджанские военные остаются на занятых ими позициях, а Карабах выводит свои вооружённые формирования с части своих территорий. Урегулирование будет проходить под контролем российских миротворцев. Они уже развёрнуты в регионе.

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