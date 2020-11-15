Шутка Путина на совещании с военными попала в эфир

Президент обыграл расположение своего кресла

Владимир Путин пошутил о своем кресле на совещании с военными. Президент сидел во главе стола на заметном отдалении от других участников совещания, проходившего на этой неделе в Сочи.

"Подальше отсели? Вы меня боитесь или меня от вас берегут?" – спросил в шутку президент. Министр обороны Сергей Шойгу, сидевший ближе всех к главе государства, на это ответил: "Владимир Владимирович, мы вас боимся".

Короткий фрагмент совещания показал в своём эфире телеканал "Россия-1" в анонсе воскресной программы "Москва.Кремль.Путин".

Расположение кресла верховного главнокомандующего связано с особыми санитарными мерами, действующими в резиденции главы государства. С начала пандемии коронавируса президент работает в основном удалённо в режиме видеоконференций, но иногда проводит очные встречи с чиновниками и военными.

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