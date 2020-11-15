Трамп признал победу Байдена на выборах

У президента нет сил сражаться

Дональд Трамп смирился со своим поражением на президентских выборах 3 ноября. Похоже, у главы Белого дома иссякли силы бороться с политической машиной республиканцев, давно празднующих свою победу.

"Он победил, потому что выборы были сфальсифицированы. Не были допущены наблюдатели, голоса подсчитывались принадлежащей радикальным левым частной компанией с плохой репутацией Dominion и ужасным оборудованием", - написал президент у себя в Twitter.

Фактически эти слова означают поражение Трампа в скандальной президентской гонке. На этих выборах, действительно, было множество нарушений. Свидетельства фальсификаций широко представлены в социальных сетях.

Но действующий президент держался до последнего. Теперь – слово за Байденом. Его команда уже активно готовиться въехать в Белый дом. Инаугурация должна пройти 20 января 2021 года.

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