В Нагорный Карабах летит команда МЧС России

Она будут помогать местному населению

Оперативная группа МЧС России вылетела из подмосковного аэропорта "Жуковский" для оказания помощи населению Нагорного Карабаха. Об этом сообщил глава ведомства Евгений Зиничев.

Ранее 15 ноября в Ереване приземлились ещё два российских Ан-124. Они доставили миротворцев с бронетехникой, которые выдвинутся к городу Горис на линии соприкосновения, сообщает "ТВ Центр".

С субботы на воскресенье тяжелые военно-транспортные самолёты ВКС России выполнили семь рейсов в Армению. Всего в Нагорном Карабахе будут дислоцированы почти две тысячи миротворцев.

В регион начинают возвращаться беженцы. В Степанакерт прибыли первые девять автобусов с местными жителями. Их сопровождали наши военные. Еще одна автоколонна с беженцами, которые возвращаются в Нагорный Карабах, сейчас движется по Лачинскому коридору. Её безопасность также обеспечивают российские миротворцы.

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