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В Нагорный Карабах летит команда МЧС России

17:51
  • воскресенье
  • 15 ноября 2020

Она будут помогать местному населению

Оперативная группа МЧС России вылетела из подмосковного аэропорта "Жуковский" для оказания помощи населению Нагорного Карабаха. Об этом сообщил глава ведомства Евгений Зиничев.
Россия продолжает перебрасывать в Карабах военных и технику

Ранее 15 ноября в Ереване приземлились ещё два российских Ан-124. Они доставили миротворцев с бронетехникой, которые выдвинутся к городу Горис на линии соприкосновения, сообщает "ТВ Центр".

С субботы на воскресенье тяжелые военно-транспортные самолёты ВКС России выполнили семь рейсов в Армению.  Всего в Нагорном Карабахе будут дислоцированы почти две тысячи миротворцев.

В регион начинают возвращаться беженцы. В Степанакерт прибыли первые девять автобусов с местными жителями. Их сопровождали наши военные.  Еще одна автоколонна с беженцами, которые возвращаются в Нагорный Карабах, сейчас движется по Лачинскому коридору. Её безопасность также обеспечивают российские миротворцы.

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