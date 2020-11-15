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Стас Пьеха рассказал, почему у него нет времени общаться с 6-летним сыном

19:11
  • воскресенье
  • 15 ноября 2020

Певец дал откровенное интервью

Стас Пьеха признался, что редко общается со своим маленьким сыном, потому что много работает. Петя родился в браке с моделью Наталией Горчаковой, но супруги сейчас не живут вместе. Мама 6-летнего Петра живёт под Петербургом, а Стас – в Москве.
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Иногда он ездит проведать своего сына, но при этом признаёт, что не проживает с ребёнком все важные моменты, пропускает его первые успехи и ежедневные истории.

"С сыном общаюсь мало, а он скучает. Стараюсь слушать его, вижу редко. И это очень сложно - у него такая эмоциональная волна, когда видит меня", - говорит певец.

Стас утверждает, что много сил и времени отдаёт зарабатыванию денег, потому что для него самое главное - обеспечить Петю материально. "Я купил дом в ипотеку, машину, плачу деньги. Голова моя понимает, что этого недостаточно", - признался внук знаменитой певицы в программе "Однажды…" на канале НТВ.

Стас Пьеха достаточно долго скрывал свою личную жизнь. Известно, что он больше четырёх лет встречался с двоюродной сестрой Тимати Викторией Смирновой. Пережив трудный период жизни, связанный с наркозависимостью, Стас женился на Наталии Горчаковой, которая в 2014 году родила ему сына Петра.

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