Бывший муж Полины Гагариной впал в уныние после развода

Дмитрий Исхаков не хочет начинать новые отношения

Бывший муж Полины Гагариной признался, что развод с певицей дался ему тяжело. Фотограф Дмитрий Исхаков вот уже год страдает без любви и ласки и ведёт аскетический образ жизни.

"Год без секса, полёт нормальный. Все системы работают в штатном режиме. Очень рекомендую аскезу, попробуем продержаться ещё год", - написал он у себя в Instagram.

Подписчики предположили, что такой статный мужчина не пытается найти новую себе новую любовь из-за того, что не в состоянии забыть Полину. Судя по всему, так оно и есть, ведь Дмитрий признался, что даже мысль о поцелуе совершенно чужого и незнакомого человека вызывает в нём сложную и противоречивую реакцию.

"Быть может, у меня что-то не так с тестостероном или банально низкий уровень афродизиачных устриц в организме?!" – предположил Исхаков.

Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина прожили в браке семь лет, а разошлись около года назад. Их отношения начинались романтично – Дмитрий предложил Полине руку и сердце в Париже на Мосту влюблённых. В браке родилась дочка Мия, ей три года и сейчас она живёт с мамой.

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