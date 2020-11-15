Хрусталёв вышел на связь после реанимации и комы

Шоумен рассказал о том, что с ним случилось

Телеведущий Дмитрий Хрусталёв вышел на связь с перепуганными поклонниками. Накануне, 14 ноября он ехал к гости к маме и в такси ему стало плохо. 41-летнего шоумена привезли в больницу, где врачи сразу же поместили его в реанимацию и ввели в состояние искусственной комы.

Предварительный диагноз – "лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления", пишет у себя в Instagram Дмитрий. "И мне, и врачам предстоит более подробно выяснить причины этого неприятного инцидента", - добавляет телеведущий.

Он признаётся, что в погоне за молодостью и совершенством ему пришлось сильно переутомить свой организм. Всему виной физические нагрузки, диеты и ненормированный график. Ближайшие несколько недель Хрусталёв обещает посвятить своему здоровью и пройти более тщательное медицинское обследование.

"Спасибо ещё раз всем, кто переживал за меня и поддержал моих близких! Сейчас со мной всё в порядке, и в качестве доказательства своего хорошего самочувствие я прикладываю эту фотографию", - написал Дмитрий. На снимке он стоит в чёрной защитной повязке рядом со своей мамой.

Дмитрий Хрусталёв стал известен благодаря участию в КВН. Он был капитаном команды "Сборная Санкт-Петербурга". После ухода из КВН работал в Comedy Club и Comedy Woman. В 2013 году стал соведущим Ивана Урганта в программе "Вечерний Ургант".

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