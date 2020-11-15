"Я ничего не признаю": Трамп поменял своё мнение о победе Байдена

До этого глава Белого дома признал поражение на выборах

Дональд Трамп снова заговорил о своей победе на выборах. Ранее он признал поражение, но через несколько часов кардинально поменял своё мнение.

"Он (Джо Байден – прим. ред.) победил только в глазах фейковых медиановостей. Я ничего не признаю. У нас впереди длинный путь. Сфальсифицированные выборы. Мы победим" – написал Трамп у себя в Twitter.

Два часа назад американскому политическому бомонду показалось, что глава Белого дома смирился со своим поражением на президентских выборах. Об этом свидетельствовал пост президента в Twitter о победе Байдена.

"Он победил, потому что выборы были сфальсифицированы. Не были допущены наблюдатели, голоса подсчитывались принадлежащей радикальным левым частной компанией с плохой репутацией Dominion и ужасным оборудованием", - написал Трамп.

Напомним, что сутки назад 45 президент США признался, что на данном этапе не знает, сможет ли остаться у власти на второй срок.

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