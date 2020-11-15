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Россия развернула все посты миротворческой группировки в Нагорном Карабахе

19:48
  • воскресенье
  • 15 ноября 2020

Военные активно работают

В Нагорном Карабахе развернуты все посты и штаб российских миротворцев в Степанакерте, сообщили в Министерстве обороны. В северной и южной зонах ответственности действуют по девять наблюдательных пунктов, в Лачинском коридоре – ещё семь.
В Нагорном Карабахе появились российские боевые вертолёты (видео)

Российские военные помогают местным жителям, которые пожелали уехать на территорию Армении и сопровождают их автомобили.

Тем временем продолжается переброска основных сил российского миротворческого контингента – 15-ой отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. С 10 ноября выполнено более ста рейсов с личным составом и техникой.

Всего в зоне нагорно-карабахского конфликта будет размещено 1960 российских миротворцев. Договорённость об этом была достигнута 9 ноября главами России, Армении и Азербайджана. Также выполнять поставленные задачи в зоне урегулирования будут сотрудники российского МЧС и пограничники.

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