ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В центре Москвы идёт эвакуация из горящего 14-этажного дома (видео)

19:22
  • воскресенье
  • 15 ноября 2020

Пострадавших нет

В Москве эвакуируют людей из горящего "Дома нефтяников" на Большой Дорогомиловской улице. Загорелась кровля здания. Очевидцы размещают в Сети видео с места пожара. Видно, что в некоторых окнах горящего дома ещё есть свет. На крыше заметны языки пламени.
В Петербурге 10 часов тушили пожар на электромеханическом заводе

По предварительным данным, загорелись строительные материалы и мусор на чердаке здания. О пострадавших не сообщается. На месте работают несколько пожарных расчётов.

Дом на Большой Дорогомиловской улице построен в 1955 году по проекту архитектора Исидора Француза.  Это дом квартального типа, выходящий фасадом на набережную Москвы-реки. В разное время в нём жили известные учёные и артисты, среди которых Валентин Гафт, режиссер Сергей Бондарчук, певица Любовь Казарновская.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Тушение пожара
Тушение пожара
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.