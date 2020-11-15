В центре Москвы идёт эвакуация из горящего 14-этажного дома (видео)

Пострадавших нет

В Москве эвакуируют людей из горящего "Дома нефтяников" на Большой Дорогомиловской улице. Загорелась кровля здания. Очевидцы размещают в Сети видео с места пожара. Видно, что в некоторых окнах горящего дома ещё есть свет. На крыше заметны языки пламени.

По предварительным данным, загорелись строительные материалы и мусор на чердаке здания. О пострадавших не сообщается. На месте работают несколько пожарных расчётов.

Дом на Большой Дорогомиловской улице построен в 1955 году по проекту архитектора Исидора Француза. Это дом квартального типа, выходящий фасадом на набережную Москвы-реки. В разное время в нём жили известные учёные и артисты, среди которых Валентин Гафт, режиссер Сергей Бондарчук, певица Любовь Казарновская.

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