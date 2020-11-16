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Санду лидирует на выборах в Молдавии

08:14
  • понедельник
  • 16 ноября 2020

В стране завершился второй тур

Лидер проевропейской партии "Действие и солидарность", экс-премьер Молдавии Майя Санду получает 56,28% голосов после обработки 100% протоколов внутри страны.
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Ее соперник – действующий президент Молдавии Игорь Додон – получил 43,72%, говорится в сообщении Центризбиркома страны.

В целом ЦИК обработала 98,69% протоколов. Подсчет голосов продолжается на избирательных участках в США и Канаде.

Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 1 ноября. Тогда ни один из кандидатов не смог набрать абсолютного большинства голосов. После обработки 100% протоколов Санду получила 36,16% всех голосов. Додон - 32,61%.

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