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"Ужасное совпадение": пасынок Джигарханяна рассказал, как узнал о смерти отца

08:32
  • понедельник
  • 16 ноября 2020

Степан Джигарханян делает все возможное, чтобы прилететь в Москву

Приемный сын Армена Джигарханяна Степан рассказал, как он узнал о смерти актера.

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"Трагическая новость о том, что отца не стало, застала меня за рулем в Лас-Вегасе. Армен Борисович ушел 14 ноября, в Америке еще была пятница, 13-е… Такое вот ужасное совпадение", - сообщил Степан Джигарханян в интервью sobesednik.ru.

Родственник артиста собирается прилететь в Москву. По его словам, из-за проблем с авиасообщением, вызванных пандемией коронавируса, ему будет сложно успеть на похороны приемного отца.

Сердце Армена Джигарханяна остановилось 14 ноября в 6 часов утра. Об этом сообщили в Московском драматическом театре, который он возглавлял четверть века.

Прощание с артистом состоится 17 ноября в Московском драматическом театре. Похоронят артиста рядом с дочерью Еленой на Ваганьковском кладбище.

Видео: Сам себе Джигарханян

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