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Первый регион в России ввел двухнедельный локдаун из-за COVID-19

08:28
  • понедельник
  • 16 ноября 2020

Ограничения действуют с 16 по 30 ноября

Бурятия стала первым российским регионом, который ввел карантин во время второй волны коронавируса. С понедельника в регионе закрыты все торговые центры, общепит, кинотеатры, салоны красоты, бассейны и фитнес-клубы.

Ограничения будут действовать две недели – до 30 ноября. Как заявил глава Бурятии Алексей Цыденов, продлевать их власти не планируют.

"Прошу всех в эти две недели соблюдать условия ограничений. Повторю, общего продления ограничений не будет. Прошу всех жителей, особенно молодежь, в эти две недели максимально оставаться дома, не выходить, не общаться, снизить все возможные контакты", - призвал он.

По словам Цыденова, коронавирус "не отступает", прирост больных не сокращается, а в аптеках региона отмечен дефицит лекарств. Кроме того, из-за постоянно увеличивающейся потребности в "ковидных" койках, власти региона вынуждены значительно сократить медицинскую помощь другим больным.

"Поскольку почти все больницы, за исключением онкологического центра и туберкулезного диспансера, перевели под лечение больных СOVID-19. Отдельно хочу обратить внимание на то, как сейчас работает вся система здравоохранения, и, в первую очередь, врачи и весь медицинский персонал. Как в "ковидных" госпиталях, так и в первичном звене. На износ. У врачей уже нет ни моральных, ни физических сил. Наши медики сегодня работают уже исключительно на силе воли и сжав зубы", - заявил Цыденов, поблагодарив врачей за работу.

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