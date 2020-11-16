Найдены натуральные напитки, способные подавлять COVID-19

Открытие сделали в Германии

Ученые из немецкого Института молекулярной вирусологии Медицинского центра Университета Ульма сумели обнаружить продукты, которые могут подавить до 97% патогенов COVID-19 в организме человека.

Эксперты отметили, что сок граната, черноплодной рябины или зеленый чай способны обеспечить инактивацию вирусов. Сок черноплодной рябины справляется с этим на 97%, а сок граната и зеленый чай – на 80%.

По словам исследователей, эти три напитка создают кислую среду, в которой коронавирусная инфекция ослабевает. Также они содержат растительные полифенолы, оказывающие негативное влияние на вирус.

Научной работе еще предстоит пройти оценку профессионального сообщества, передает bioRxiv.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 54,3 миллиона человек, 1,32 миллиона из них скончались. В России выявлено 1,93 миллиона заболевших, более 33 тысяч пациентов скончались.

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