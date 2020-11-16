ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Найдены натуральные напитки, способные подавлять COVID-19

08:30
  • понедельник
  • 16 ноября 2020

Открытие сделали в Германии

Ученые из немецкого Института молекулярной вирусологии Медицинского центра Университета Ульма сумели обнаружить продукты, которые могут подавить до 97% патогенов COVID-19 в организме человека.

Коронавирус в России: военные разворачивают в регионах мобильные госпитали
Переболевших коронавирусом предупредили о серьёзных последствиях

Эксперты отметили, что сок граната, черноплодной рябины или зеленый чай способны обеспечить инактивацию вирусов. Сок черноплодной рябины справляется с этим на 97%, а сок граната и зеленый чай – на 80%.

По словам исследователей, эти три напитка создают кислую среду, в которой коронавирусная инфекция ослабевает. Также они содержат растительные полифенолы, оказывающие негативное влияние на вирус.

Научной работе еще предстоит пройти оценку профессионального сообщества, передает bioRxiv.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 54,3 миллиона человек, 1,32 миллиона из них скончались. В России выявлено 1,93 миллиона заболевших, более 33 тысяч пациентов скончались.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Зеленый чай
Зеленый чай
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.