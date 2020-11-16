Названы основные симптомы рака головного мозга

Важно распознать их на ранних стадиях

Рак головного мозга на ранних стадиях обнаружить непросто, поскольку он протекает практически бессимптомно.

Об этом сообщил онколог-хирург, кандидат медицинских наук Михаил Мяснянкин в беседе с Пятым каналом. Основные причины развития онкологии мозга - генетическая предрасположенность, лучевая терапия и травмы головы.

Среди признаков, которые появляются позже, онколог назвал быструю утомляемость, головокружение, тошноту, потерю сознания, судороги, а также ухудшение зрения и слуха.

"При поражении органов, отвечающих за вестибулярную функцию, начинают проявляться нарушения письменной речи, звукопроизношения, при речи могут выпадать словосочетания, буквы", - объяснил врач.

Мяснянкин отметил, что опухоли мозга зачастую являются доброкачественными и требуют только регулярного наблюдения профильных специалистов.

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