ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названы основные симптомы рака головного мозга

08:46
  • понедельник
  • 16 ноября 2020

Важно распознать их на ранних стадиях

Рак головного мозга на ранних стадиях обнаружить непросто, поскольку он протекает практически бессимптомно.
Названы наиболее опасные виды рака для россиян

Об этом сообщил онколог-хирург, кандидат медицинских наук Михаил Мяснянкин в беседе с Пятым каналом. Основные причины развития онкологии мозга - генетическая предрасположенность, лучевая терапия и травмы головы.

Среди признаков, которые появляются позже, онколог назвал быструю утомляемость, головокружение, тошноту, потерю сознания, судороги, а также ухудшение зрения и слуха.

"При поражении органов, отвечающих за вестибулярную функцию, начинают проявляться нарушения письменной речи, звукопроизношения, при речи могут выпадать словосочетания, буквы", - объяснил врач.

Мяснянкин отметил, что опухоли мозга зачастую являются доброкачественными и требуют только регулярного наблюдения профильных специалистов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Головная боль
Головная боль
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.