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Медик сравнил "испанку" с коронавирусом

09:02
  • понедельник
  • 16 ноября 2020

Иммунолог считает, что анализ пандемии испанского гриппа поможет сейчас

Нынешняя схема пандемии коронавирусной инфекции пока что удивительно точно повторяет схему распространения испанского гриппа, бушевавшего сто лет назад. Об этом рассказал иммунолог Владимир Болибок.

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По мнению врача, зная принципы распространения "испанки", можно спрогнозировать и дальнейшее развитие нынешней пандемии. Болибок отметил, что во многом эпидемия столетней давности, как и нынешняя, зависит от сроков появления коллективного иммунитета.

"У пандемии "испанки" столетней давности было три волны: весенняя, потом осенне-зимняя, и после лета опять была осенне-зимне-весенняя. Самая тяжелая была вторая волна, которая осень-зима. Сейчас ничего не изменилось: коллективный иммунитет в начале инфекции был по нулям, поэтому волна пошла, как и должна была идти", - объяснил врач.

Он подчеркнул, что для ускорения окончания пандемии необходимо ввести жесткий карантин. "Если одновременно запереть всех людей в своих квартирах, чтобы никто никуда не ходил, эпидемия кончится за 2 недели", - считает Болибок. По его словам, Китай, Вьетнам, Южная Корея и Тайвань смогли остановить распространение COVID-19 именно благодаря жесткому соблюдению данной схемы, передает Радио Sputnik.

Испанский грипп (1918-1920 гг.) стал самой массовой пандемией гриппа за всю историю человечества. За два года эпидемии "испанкой" заразились не менее 550 миллионов человек, что составляло порядка 30% населения Земли. Число умерших оценивают от 17 до 50—100 миллионов человек.

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