Столичная программа поддержки инновационных проектов номинирована на престижную премию

Москва стала финалистом премии World Summit Awards

Программу поддержки инновационных проектов Москвы номинировали на премию ООН World Summit Awards. Об этом сообщила вице-мэр столичного правительства Наталья Сергунина.

"Столичная программа по тестированию инноваций стала финалистом. Это крупный городской проект для технологичного бизнеса, который помогает представителям предпринимательства испытать свои разработки в реальных условиях с участием целевой аудитории. Когда компания узнает мнение пользователей и специалистов до выпуска продукта на рынок, она может существенно улучшить его показатели", - заявила Сергунина.

Номинантов премии World Summit Awards оценивают по семи критериям - содержание, функциональность, дизайн, технологии, инновации, влияние на общество и ценность.

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