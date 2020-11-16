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Столичная программа поддержки инновационных проектов номинирована на престижную премию

08:54
  • понедельник
  • 16 ноября 2020

Москва стала финалистом премии World Summit Awards

Программу поддержки инновационных проектов Москвы номинировали на премию ООН World Summit Awards. Об этом сообщила вице-мэр столичного правительства Наталья Сергунина.

"Столичная программа по тестированию инноваций стала финалистом. Это крупный городской проект для технологичного бизнеса, который помогает представителям предпринимательства испытать свои разработки в реальных условиях с участием целевой аудитории. Когда компания узнает мнение пользователей и специалистов до выпуска продукта на рынок, она может существенно улучшить его показатели", - заявила Сергунина.

Номинантов премии World Summit Awards оценивают по семи критериям - содержание, функциональность, дизайн, технологии, инновации, влияние на общество и ценность.

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