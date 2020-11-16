Лещенко раскритиковал коллег за мат

Он уверен, что артисты не должны позволять себе лишнего

Народный артист РСФСР Лев Лещенко негативно отреагировал на тенденцию среди артистов использовать ненормативную лексику во время выступлений. По мнению исполнителя, ругательства можно позволить себе в кругу близких людей, но никак не на сцене.

"Я сижу, пришел на концерт и слушаю это матерное, это нормально? Ну как я могу относиться. Может быть, мы все пользуемся ненормативной лексикой, где-то в интимном кругу, если поругались с кем-то. Конечно, бывает, присутствует в нашей жизни, но в публичных вариантах это просто нонсенс", - заявил Лещенко.

Также он предположил, что бранные слова – это один из способов эпатировать зрителей, передает "Говорит Москва".

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