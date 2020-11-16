Трамп заявил о победе на президентских выборах в США

Twitter с ним не согласен

Президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что одержал победу на выборах главы государства.

"Я победил на выборах!", - заявил он. Twitter пометил его сообщение как противоречащее "официальным источникам".

Ранее Трамп заявил, что его соперник на президентских выборах демократ Джо Байден выиграл благодаря тому, что выборы были сфальсифицированы.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Байден объявил о своей победе, а Трамп не признал своего поражения и заявил о намерении обратиться в суд.

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