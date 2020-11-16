Диетолог рассказала, почему тянет на сладкое и нужно ли с этим бороться

Люди часто ограничивают себя в сладостях

Тяга к сладкому периодически возникает у каждого. Чем это вызвано и как правильно относиться к желанию побаловать себя сладостями, рассказала диетолог Елена Соломатина.

Принято считать, что один из принципов здорового образа жизни – отказ от сладкого. Однако врач уверена, что это неправильный подход. По ее словам, иногда стоит баловать себя сладкими лакомствами и не воспринимать это как срыв.

"Человек должен себя баловать и не чувствовать себя суперменом, нужно балансировать. Иногда срывы бывают полезнее, чем жесткие ограничения. Если человеку некомфортно, он все равно сорвется", - отметила Соломатина.

При этом отдельное внимание стоит уделять постоянному навязчивому желанию есть сладости. Оно может указывать на нехватку в организме определенных элементов

"Прежде всего, это может быть нехватка хрома, магния, витаминов группы B. Хром можно получить в виде добавок, он содержится в мясе, в морепродуктах. Магний – в гречке, в зеленых овощах, в семечках. Витамины группы B – это мясо, сложные углеводы, цельнозерновой хлеб, крупы", - объяснила диетолог.

По ее словам, тяга к сладкому может объясняться и стрессом. Если человек переживает сложности в отношениях с близкими или не получает гормоны удовольствия, которые получал от чего-то ранее, желание побаловать себя лакомствами может усилиться. Также в холодное время года человеку часто не хватает энергии и хочется согреться. Восполнить энергию обычно хорошо помогает что-то жирное, сладкое, тягучее, передает Радио Sputnik.

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