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От коронавируса в Москве вылечились 4244 человека

09:24
  • понедельник
  • 16 ноября 2020

Скончались за сутки 72 человека

В Москве после лечения от коронавируса выздоровели еще 4244 пациента. Об этом сообщили в столичном Оперативном штабе.

Всего с начала пандемии в Москве выздоровели уже 371857 заразившихся. Кроме того, за минувшие сутки в столице от коронавируса скончались 72 человека.

Ранее стало известно, что Бурятия стала первым российским регионом, который ввел локдаун во время второй волны коронавируса. С 16 по 30 ноября в регионе закрыты торговые центры, общепит, фитнес-клубы и салоны красоты.

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