Умер заслуженный артист России Юрий Черкасов

Ему было 59 лет

Театр имени Моссовета сообщил о смерти актера Юрия Черкасова. Заслуженный артист России умер в воскресенье, ему было 59 лет.

Причина смерти не сообщается. Прощание с артистом пройдет 17 ноября в театре, похороны - на Митинском кладбище.

Юрий Черкасов родился 25 марта 1961 года. В 1991 году окончил Российский институт театрального искусства. В Театре Моссовета он играл с 1991 года. На его счету более 30 ролей, среди них "Чайка" и "Иисус Христос - суперзвезда". Черкасов также снимался в фильмах и сериалах.

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