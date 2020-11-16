Буланова рассказала о перенесенном микроинсульте

Звезде пришлось изменить некоторые привычки

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова призналась, что перенесла микроинсульт. По словам 51-летней певицы, после госпитализации ее жизнь сильно поменялась.

Первые предвестники появились за два года до самого микроинсульта – у артистки стали неметь пальцы левой руки. Буланова рассказала, что не сразу обратила на это внимание, но в итоге онемение распространилось на всю руку – и тогда певица обратилась за помощью к врачам. Она предполагала, что дело в защемлении нерва, но все оказалось гораздо серьезнее.

Буланову уже выписали из больницы, но образ жизни ей пришлось изменить. "Я до сих пор принимаю препараты по назначению, стараюсь не нервничать и хорошо высыпаться", - заявила исполнительница.

Звезда добавила, что избегает жестких ограничений в питании и даже может позволить себе сладости и фастфуд. Условие одно – "вредная" пища должна быть съедена не позже 18:00, передает АиФ.

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