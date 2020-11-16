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Мужчину с пробитой головой обнаружили у подъезда дома на Каширском шоссе

09:55
  • понедельник
  • 16 ноября 2020

Его увезли в реанимацию

На юге столицы обнаружили неизвестного мужчину с пробитой головой.

Об инциденте сообщили местные жители. Они увидели человека в крови возле подъезда дома №4/1 по Каширскому шоссе и вызвали скорую помощь.

Как сообщает агентство "Москва", врачи доставили пострадавшего в реанимационное отделение. У него диагностирована открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и перелом затылочной кости.

Личность мужчины устанавливается, на вид ему 45-50 лет. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося.

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