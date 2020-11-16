Мужчину с пробитой головой обнаружили у подъезда дома на Каширском шоссе

Его увезли в реанимацию
На юге столицы обнаружили неизвестного мужчину с пробитой головой.
Об инциденте сообщили местные жители. Они увидели человека в крови возле подъезда дома №4/1 по Каширскому шоссе и вызвали скорую помощь.
Как сообщает агентство "Москва", врачи доставили пострадавшего в реанимационное отделение. У него диагностирована открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и перелом затылочной кости.
Личность мужчины устанавливается, на вид ему 45-50 лет. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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