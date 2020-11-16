Стилист Пугачевой усомнился в наличии вкуса у Галкина

Эксперт уверен: шоумену нужно повзрослеть

Бывший стилист Аллы Пугачевой Джордж Ровалс назвал супруга Примадонны Максима Галкина человеком без вкуса. По словам модного гуру, исполнительница не может повлиять на внешний вид мужа, потому что сама не разбирается в модных тенденциях.

По словам Ровалса, Галкин имеет достаточно денег, чтобы стать законодателем моды и красоты, но при этом ничем не выделяется из толпы. Стилист считает, что образы юмориста не примечательны, и это влияет в том числе на отношения шоумена с Примадонной.

При этом и сама Пугачева "переодеть" мужа не может, поскольку слабо понимает законы стиля. "Она сама всегда одевалась так себе. Вы думаете, ей балахоны шли? Конечно, нет. Поэтому она не лезет и к Галкину. Она в этом плане бессильна: ничего не может сделать. Все звезды такие!" - уверен Ровалс.

Эксперт посоветовал Галкину воспользоваться помощью профессионала и изменить стиль – это поможет артисту лучше соответствовать образу своей супруги, передает "Собеседник".

"У Максима совершенно нет стиля: выглядит, как обычный пэтэушник! […] Я бы посоветовал Максу отдавать предпочтение классике. При такой жене — Примадонне — он должен соответствовать ее образу. Они же сейчас выглядят по-разному. Именно поэтому люди им не верят. Галкин должен чуть-чуть повзрослеть", - заключил Ровалс.

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