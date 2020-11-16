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"Потеряли надежного друга": Москва скорбит из-за смерти главы МИД Сирии

10:05
  • понедельник
  • 16 ноября 2020

Валиду Муаллему было 79 лет

Умер глава министерства иностранных дел Сирии Валид Муаллем. Ему было 79 лет.

О причинах смерти дипломата не сообщается.

Соболезнования в связи с его смертью выразили в российском МИД. Замглавы ведомства Михаил Богданов назвал Валида Муаллема опытнейшим дипломатом.

"В его лице мы потеряли очень надежного партнера и искреннего друга. Я лично всегда очень ценил нашу дружбу", - сказал Богданов агентству РИА Новости.

Валид Муалемм начал работать в МИД Сирии в 1964 году. В 2006-м он возглавил ведомство.

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