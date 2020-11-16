Врач рассказала, как быстрее восстановить легкие после COVID-19

Ради здоровья придется потрудиться

Восстановление легких после коронавирусной инфекции может произойти гораздо быстрее, если делать дыхательную гимнастику и пользоваться специальными тренажерами, считает иммунолог Евгения Паршина.

Врач предупредила, что упражнения нужно делать регулярно и по несколько раз в день. Также не лишними будут ингаляции термическим гелиоксом - нагретыми до высокой температуры гелий-кислородные смеси, передает АиФ.

"Дыхательную гимнастику можно проводить в положение лежа и сидя. Также тренировки позволят сохранить тонус", - отметила Паршина.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 54,3 миллиона человек, 1,32 миллиона из них скончались. В России выявлено 1,93 миллиона заболевших, более 33 тысяч пациентов скончались.

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