Российские миротворцы сопроводили в Степанакерт еще 475 беженцев

Месяц назад эти люди уехали в Армению, спасаясь от обстрелов

Ещё 18 военно-транспортных самолётов ВКС России с миротворцами приземлились в аэропорту Еревана. Об этом сообщили в Минобороны России. Дополнительные мотострелковые бригады направят в Нагорный Карабах для обеспечения безопасности мирного населения. Вдоль линии разграничения уже развёрнуты все наблюдательные посты. После прекращения боёв в регион активно возвращаются беженцы.

В сопровождении российских миротворцев еще одна группа беженцев возвращается из Еревана в Нагорный Карабах. Девятнадцать автобусов. В салонах - 475 человек. Месяц назад в разгар боев за Степанакерт эти люди вынуждены были уехать, спасаясь от обстрелов.

Почти все - старики, женщины и дети. Вещей с собой немного. В основном сумки с теплой одеждой и продуктами.

"Добрались из Еревана сюда, колонна нас сопровождала российская. Это прекрасное чувство, не знаю, как сказать, мы рады очень, что они приехали защищать нас", - говорит жительница Степанакерта Аннуш Мигуалис.

Российские военные для жителей Нагорного Карабаха - гаранты безопасности. Теперь, когда боевые действия окончены, людям уже нечего бояться. С первого дня, как контингент приступил к миротворческой операции, в Карабахе не прозвучало ни единого выстрела.

"Я когда увидела этот флаг, мне легко стало, я плакала от радости", - сказала жительница Степанакерта Аида Григорян.

Колонна добралась до Степанакерта беспрепятственно. В городе развернут главный оперативный штаб миротворцев. По периметру линии соприкосновения и в Лачинском коридоре выставлены 25 постов. Их задача - наблюдение за режимом прекращения огня. Детали и ход выполнения трехсторонних соглашений накануне дополнительно обсудили министры иностранных дел России, Армении и Азербайджана. Сегодня в Ереван прибыли еще 20 военно-транспортных самолетов. Доставили технику и автомобили.

Спецборт МЧС уже прибыл в Ереван. Российские спасатели по поручению Владимира Путина будут оказывать людям, пострадавшим в ходе конфликта, гуманитарную помощь.

"Оперативная группа из числа специалистов центрального аппарата на месте оценит обстановку и скоординирует дальнейшие действия по оказанию необходимой помощи гражданскому населению. Всего направлено 30 человек", - сообщил глава МЧС России Евгений Зиничев.

В Степанакерт первая группа МЧС прибудет завтра. В России в готовность приведены еще 150 спасателей и аэромобильный госпиталь. Помощь вполне может пригодиться. И не только медицинская. Сегодня необходимо расчистить от мусора, сожженных машин и брошенной бронетехники Лачинский коридор. Он напрямую соединит Ереван и Степанакерт. Сейчас эту дорогу проверяют российские саперы. Обезвреживают найденные вдоль обочин боеприпасы. Как только трасса станет полностью безопасной, ее откроют для гражданского транспорта. И тогда беженцы, которые еще остаются в Армении, смогут добраться к своим домам в Карабахе в два раза быстрее.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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