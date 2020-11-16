Московские театры и заповедники закрылись на два месяца

Ограничения вводятся по всей стране

За минувшие сутки в России выявили ещё 22778 новых случаев. Из больниц выписаны 13864 человека. Во многих регионах разворачивают дополнительные стационары. Лечить пациентов с ковидом помогают военные врачи. Также вводятся новые ограничительные меры: в Бурятии закрывают торговые центры, в Новосибирской области - фудкорты, в Москве - музеи.

Третьяковская галерея, Пушкинский, Исторический и другие федеральные музеи и музеи-заповедники в столице сегодня закрылись на два месяца. В театрах, кинотеатрах и концертных залах максимальное число зрителей не должно превышать 25%.

В два раза сократили количество посетителей и культурные учреждения Санкт-Петербурга. Все жители Северной столицы старше 65 лет, а также имеющие хронические заболевания, должны работать дистанционно. Такие же требования к пожилым гражданам в Тюменской области. Там, как и в Москве, кафе и рестораны не работают в ночное время.

В Новосибирской области приостановили деятельность фудкорты и кинотеатры в торговых центрах. А в Бурятии с сегодняшнего дня на две недели полностью закрыли магазины, кинотеатры, кафе, салоны красоты, фитнес-клубы и другие предприятия сферы услуг. Глава региона Алексей Цыденов попросил жителей оставаться дома – ситуация в республике очень сложная.

"В больницах развернуто 2678 ковидных коек, в среднем по республике занято 82 процента, а в Улан-Удэ более 90", - заявил Цыденов.

В Бурятии ковидные отделения превращаются даже гостиницы. В республике были вынуждены сократить плановую медицинскую помощь – почти все больницы перепрофилировали под инфекционные. Этот новый стационар на 180 коек сегодня открыли на базе одной из городских клиник Улан-Удэ.

"У нас уже здесь на базе 4 больницы работало отделение на 50 коек, оно все время практически заполнено, но там лежат пациенты со средней формой, которые не нуждаются в кислородной поддержке. Здесь мы находимся в реанимации, где будут находиться самые тяжёлые пациенты", - говорит главный врач инфекционной больницы Улан-Удэ Татьяна Сымбелова.

Критическая ситуация и в Хакасии. Там мест в больницах уже не хватает. Сегодня первых пациентов принял мобильный госпиталь Минобороны. Его развернули в кратчайшие сроки. 100 коек, отделение реанимации, собственная лаборатория, все необходимое медицинское оборудование и запас лекарств. Помощь заболевшим будут оказывать двести военных медиков.

По всей стране врачам помогают добровольцы: работают в больницах, заполняют документы, доставляют лекарства пожилым и заболевшим коронавирусом, которые лечатся на дому. В Вологде волонтёры привозят пенсионерам продукты, а в Забайкальском крае действует акция "Довези врача": неравнодушные автовладельцы помогают медикам добраться до пациентов.

Полина Кастрицкая, Александр Ковалёв, "ТВ Центр".

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