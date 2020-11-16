Венесуэла купит 10 млн доз российской вакцины

Интерес к "Спутник V" растет на фоне увеличения числа заболевших во всем мире

Венесуэла купит 10 миллионов доз российской вакцины "Спутник V" уже в начале будущего года. Об этом заявил президент латиноамериканской страны Николас Мадуро. Интерес к отечественному препарату растёт на фоне увеличения числа заболевших во всём мире. По последним данным, их почти 54 миллиона 400 тысяч.

Австрия завтра вводит полный локдаун. Закроются все магазины, кроме тех, которые продают товары первой необходимости. Не будут работать школы и детские сады.

Ужесточение ограничений обсудят в Германии. До конца ноября в стране действует так называемый "мягкий локдаун", но врачи призывают усилить и продлить контроль.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ушёл на самоизоляцию. И это несмотря на то, что он переболел коронавирусом в апреле. Глава правительства решил временно не выходить из своей резиденции на Даунинг-Стрит после контакта с инфицированным депутатом. Симптомов болезни у Джонсона нет, он продолжит работать в дистанционном режиме.

Неутешительные прогнозы относительно ситуации в США делают местные врачи, передает "ТВ Центр". Накануне число заболевших в стране превысило 11 миллионов. На этой неделе штаты Мичиган и Вашингтон ужесточают контроль за соблюдением санитарных мер. Но ограничения действуют далеко не везде. Эксперты предупреждают, что если так пойдёт и дальше, к новому году число жертв пандемии в Америке может достигнуть 300 тысяч.

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