Трамп продолжит борьбу за пост президента

Действующий президент США вновь заявил о серьезных нарушениях во время голосования

Дональд Трамп назвал выборы в США неконституционными. Действующий президент вновь заявил о серьёзных нарушениях на голосовании и пообещал направить в суды много новых исков. Правда, в ходе разбирательства в Пенсильвании штаб главы Белого дома отказался от ряда ключевых требований.

После очередной игры в гольф на свежем воздухе Дональду Трампу не спалось. Все его сообщения в соцсетях опубликованы, когда в Вашингтоне было уже за полночь. В них действующий президент говорит о многочисленных нарушениях в ходе выборов, о том, что Байдена называют победителем лишь продемократические СМИ. Итог своим размышлениям Трамп подвел в последнем твите: "Я выиграл выборы!"

Интересный комментарий под этим сообщением разместила администрация соцсети. Крупным шрифтом написано: "Официальные источники сообщают о выборах иначе". Подобные ремарки можно прочитать и в других соцсетях. Адвокат Трампа Рудольф Джулиани оправдывается за своего доверителя, который ранее допустил победу оппонента.

"Это далеко не так. То, что он говорит, я бы назвал это сарказмом. Он прокомментировал те ужасные времена, в которые мы живем. В которых СМИ называют имя победителя президентской гонки. Мы продолжаем указывать на нарушения в ходе голосования, будем оспаривать результаты в суде", - сказал он.

Президентская команда юристов действительно готовит, как выразился сам Трамп, "большие иски". При этом штаб президента отказался от большей части требований, оспаривающих результаты выборов в ключевом штате - Пенсильвании. Ранее Трамп утверждал, что сотрудники избирательной комиссии нарушали конституционные права, ограничивая возможности республиканцев наблюдать за подсчетом. В связи с этим более шестисот тысяч голосов должны быть признаны недействительными. Штаб Трампа теперь сосредоточился на обвинениях в том, что в некоторых округах позволяли избирателям исправлять ошибки в отправляемых по почте бюллетенях. Нужно отметить, что власти штата этот факт признали. Однако, по их мнению, это не повлияло на результаты выборов. Джо Байден пока вне информационного поля. Последний раз его видели на воскресной службе. Сегодня проанонсирована встреча Байдена с так называемой переходной командой. За возможного 46-го президента США замолвил слово президент 44-й. По мнению Барака Обамы, фальсификации во время голосования объясняются тем, что Трамп никогда не признает свои поражения, а Байдена можно официально поздравлять с победой.

"Прежде всего, Джо - это тот человек, который был со мной рядом в течение восьми лет моего президентства. Все значимые решения мы обсуждали вместе. Он стал для меня братом или хорошим другом. Я лично заинтересован в его продвижении. Он займет этот пост в непростое время", - сказал Обама.

На фоне поствыборной турбулентности все громче звучат голоса политологов, призывающих изменить американскую избирательную систему. В первую очередь, по их мнению, необходимо отказаться от участия выборщиков. Именно представители штатов, в конечном счете, определяют нового главу государства. Избирательная система многим кажется архаичной, непрямой и крайне запутанной.

Павел Прокопенко. "ТВ Центр".

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