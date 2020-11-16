Мишустин анонсировал реформу системы госуправления

Она начнется 1 января

Реформу системы управления проведут в России с января по март следующего года. Об этом сообщил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Оно прошло в режиме видеоконференции.

В первую очередь изменения коснутся численности сотрудников. По словам Мишустина, около двадцати процентов должностей в министерствах и ведомствах вакантны. За счёт этих мест и планируется сокращение.

Федеральным органам власти и их представительствам в регионах нужно урезать штат на 5-10%. Оптимизацией займётся специальная рабочая группа, передает "ТВ Центр".

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