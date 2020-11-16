Волонтеры помогут отреставрировать памятники ВОВ в Крыму

Часть из них ранее восстановили к 75-летию Победы

Сотни волонтёров принимают участие в патриотической акции "Мы помним" - Десанта Победы в Крыму. В рамках масштабного проекта студенты восстанавливают десятки мемориалов в горах и лесах. Часть из них уже отреставрировали к 75-летию Победы. Теперь активисты стараются успеть сделать как можно больше к следующему маю.

Краска выгорела на солнце. Фундамент изрезан трещинами. Надписи на плитах утеряны безвозвратно. Данных нет даже в архивах. На балансе республики мемориал не числился. Памятник партизанам – штык - установили еще советские студенты. Спустя десятилетия нынешние студенты восстанавливают память поколений.

"Мне как девчонке поручили покрасить, побелить, снять старую краску. А парни в основном заливают бетон и делают всю тяжелую работу. Многие памятники с нуля восстанавливаются. Для сохранения исторической памяти это очень важно", - сказала волонтер Десанта Победы РСО Республики Крым Альбина Герасимова.

Волонтеры работают в свободное от учебы время. С материалами, инструментами и техникой помогают предприниматели. Самая большая сложность – добраться до памятников в горах и в лесах. Только на Долгоруковской Яйле два десятка таких мемориалов.

"Прежде всего это нужно нашим настоящим поколениям и будущим. Чтобы люди, приходя сюда, видели, что память о тех героических событиях, которые происходили не только на территории Крыма, но и в целом в нашей стране и в мире, она имеет отклик в сердцах людей, и мы это передаем из поколения в поколение", - заявил глава РСО Республики Крым Владимир Кайданский.

В годы ВОВ на территории Крыма действовали 62 партизанских отряда. За годы оккупации полуострова они пустили под откос порядка 80 эшелонов с немецкой техникой и уничтожили до 30 тысяч солдат и офицеров противника.

Подробности смотрите в репортаже Никиты Васильева.

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