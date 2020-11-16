Пашинян сообщил о сотнях пропавших без вести солдат в Карабахе

Премьер взял ответственность на себя

Несколько сотен солдат и офицеров армянской армии пропали без вести во время конфликта в Нагорном Карабахе.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. "Думаю, что мы объявим день траура после того, как найдем наших людей", - заявил он в ходе своей пресс-коференции.

Глава кабмина отметил, что полностью признает свою ответственность за сложившуюся ситуацию в Нагорном Карабахе, передает РИА Новости.

"Я понимаю, что должен стать, говоря условно, перед судом нашего народа. Но в данном случае судья - народ - должен знать обо всех обстоятельствах дела. Должен быть диалог с военными, оппозицией, правительством", - заметил он.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании боевых действий. Потери обеих сторон предстоит еще посчитать.

9 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян, глава Азербайджана Ильхам Алиев при посредничестве президента России Владимира Путина подписали заявление о прекращении боев в Нагорном Карабахе. Согласно документу, стороны конфликта остаются на территориях, занятых ими во время военных действий, а в регион войдут российские миротворцы.

В Азербайджане поддержали решение о прекращении огня, а в Армении начались беспорядки. Оппозиция намеревается отправить Пашиняна в отставку.

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