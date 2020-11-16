Ракова: Более 500 московских врачей-рентгенологов используют в работе помощь искусственного интеллекта

Новые технологии помогают облегчить труд врачей

В Москве в качестве помощи врачам активно используется искусственный интеллект, современные технологии помогают в диагностике различных заболеваний по результатам рентгенологических исследований. Уже более 500 врачей-рентгенологов оценивают работу новых инструментов и дают обратную связь, рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что внедрение искусственного интеллекта в систему московского здравоохранения началось еще год назад. С помощью новых технологий планируется не только снизить нагрузку на медработников, но и увеличить точность диагностики.

"Мы пошли по модели открытых инноваций, то есть мы сами не разрабатываем системы компьютерного зрения, а вовлекаем разработчиков, прорабатываем сценарии применения этих систем в клинической практике, интегрируем эти решения с нашим сервисом ЕРИС ЕМИАС, далее проверяем сервисы на точность и необходимый функционал по специальной методике - и доводим проверенные и удовлетворяющие нашим требованиям сервисы до интерфейса врача. Сегодня в эксперименте принимает участие 21 компания, которая уже предложила 38 сервисов в области ИИ", - сообщила Ракова.

Искусственный интеллект помогает анализировать компьютерную томографию, рентгенодиагностику, флюорографию и маммографию. Эти исследования позволяют диагностировать коронавирус, рак молочной железы и легких, легочные патологии и пневмонию, передает АГН "Москва".

"Инструменты автоматизации позволяют значительно снизить степень рутинной нагрузки на врача, помогают в обнаружении неочевидных деталей, выступают как дополнительный гарант защиты от ошибки. В конечном итоге это позволяет повысить качество диагностики, выявлять заболевания на ранней стадии, что способствует улучшению эффективности терапии", - добавил директор Центра диагностики и телемедицины департамента здравоохранения Москвы Сергей Морозов.

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