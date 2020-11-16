ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ракова: Более 500 московских врачей-рентгенологов используют в работе помощь искусственного интеллекта

10:46
  • понедельник
  • 16 ноября 2020

Новые технологии помогают облегчить труд врачей

В Москве в качестве помощи врачам активно используется искусственный интеллект, современные технологии помогают в диагностике различных заболеваний по результатам рентгенологических исследований. Уже более 500 врачей-рентгенологов оценивают работу новых инструментов и дают обратную связь, рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Сергунина рассказала о выдвижении инновационного проекта Москвы на премию ООН
Наталья Сергунина рассказала, как город поддерживает добрые проекты

Она отметила, что внедрение искусственного интеллекта в систему московского здравоохранения началось еще год назад. С помощью новых технологий планируется не только снизить нагрузку на медработников, но и увеличить точность диагностики.

"Мы пошли по модели открытых инноваций, то есть мы сами не разрабатываем системы компьютерного зрения, а вовлекаем разработчиков, прорабатываем сценарии применения этих систем в клинической практике, интегрируем эти решения с нашим сервисом ЕРИС ЕМИАС, далее проверяем сервисы на точность и необходимый функционал по специальной методике - и доводим проверенные и удовлетворяющие нашим требованиям сервисы до интерфейса врача. Сегодня в эксперименте принимает участие 21 компания, которая уже предложила 38 сервисов в области ИИ", - сообщила Ракова.

Искусственный интеллект помогает анализировать компьютерную томографию, рентгенодиагностику, флюорографию и маммографию. Эти исследования позволяют диагностировать коронавирус, рак молочной железы и легких, легочные патологии и пневмонию, передает АГН "Москва".

"Инструменты автоматизации позволяют значительно снизить степень рутинной нагрузки на врача, помогают в обнаружении неочевидных деталей, выступают как дополнительный гарант защиты от ошибки. В конечном итоге это позволяет повысить качество диагностики, выявлять заболевания на ранней стадии, что способствует улучшению эффективности терапии", - добавил директор Центра диагностики и телемедицины департамента здравоохранения Москвы Сергей Морозов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Врач-рентгенолог
Врач-рентгенолог
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.