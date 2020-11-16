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Сотрудники отелей назвали самые странные просьбы постояльцев

12:27
  • понедельник
  • 16 ноября 2020

Требования отличаются своей оригинальностью

Сотрудники отелей Великобритании рассказали о самых странных требованиях, которые поступали от постояльцев. Помимо привычных просьб, таких как дополнительные полотенца и телефонные звонки в номер по утрам, сотрудников ресепшн просили поставить запасную кровать для воображаемого друга, принести земли со стадиона Ливерпуля или даже отрезать часть подушки, потому что она оказалась слишком велика.

Другие гости просили принести им метровый пластиковый пончик, найти на карте города точку, где чаще всего приземляется НЛО и сшить из пододеяльника платье.

Отдельный интерес у гостей вызывают холодильники и морозильные камеры в отелях. Одного портье постояльцы спросили, можно ли им оставить 200 бабочек для свадебной церемонии в холодильнике в складском помещении. А к его коллеге в Ньюкасле обратились с вопросом: "Могу ли я хранить ледяную скульптуру единорога высотой 1,8 метра в морозильной камере?".

Также сотрудники британских гостиниц сталкивались с требованиями пришить кристаллы Сваровски на вечернее платье, добавить в номере подсветку, чтобы создать эффект северного сияния, и провести регистрацию постояльцев в отеле так же, как в пьесе Шекспира, передает Mirror.

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