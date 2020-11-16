Майя Санду победила на выборах президента Молдавии

Она набрала 57,7%

Центризбирком Молдавии озвучил результаты президентских выборов в стране.

По результатам обработки 100% протоколов внутри страны и за ее пределами, победила лидер проевропейской партии "Действие и солидарность", экс-премьер Майя Санду. Она получила 57,7% голосов избирателей.

Ее соперник, действующий президент Игорь Додон, набрал всего лишь 42,2%, говорится в сообщении ЦИК.

По словам молдавского посла в России Андрей Негуца, ухудшения отношений между Кишиневом и Москвой в ближайшее время не будет. Молдавия – парламентская республика, президент страны не обладает всей полнотой власти.

"Сегодняшнее правительство, по крайней мере, определенный период будет продолжать действовать. И с этой точки зрения я не думаю, что сейчас будут какие-то принципиальные, резкие взаимоотношения между Молдавией и Россией", - цитирует дипломата ТАСС.

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