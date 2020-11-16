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В Москве начали набухать почки вербы

11:41
  • понедельник
  • 16 ноября 2020

Дело в аномально теплой погоде

На Щукинском полуострове в Москве из-за аномального тепла начали набухать почки вербы. Об этом рассказали в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды.
Москвичей предупредили о резком похолодании

По словам биологов, в случае наступления холодов это не скажется на растениях. Однако их жизненный цикл может немного измениться.

"Бить тревогу по такому поводу не стоит, так как это естественный природный процесс - так задумано природой. Если ударят морозы - почки отпадут. При сохранении такой погоды и в случае дальнейшего потепления возможно и повторное цветение вербы. Такие погодные аномалии немного изменят жизнь растения. В этом случае верба уже не сможет зацвести предстоящей весной, цветение станет возможным только через год", - объяснили в Мосприроде.

В этом году средняя температура ноября составила 6 градусов выше нуля. Год назад она была равна двум градусам, а в 2017-2018 годах – 0 градусов по Цельсию.

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