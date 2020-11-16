Популярного российского блогера заподозрили в убийстве

Пранкер выстрелил в шумевшего в подъезде человека

В Хабаровском крае задержали популярного блогера Кирилла Панова, его подозревают в убийстве местного жителя.

Как стало известно правоохранительным органам, в ночь на 14 ноября в городе Комсомольск-на-Амуре 27-летний Панов пытался разогнать шумную компанию в подъезде своего дома №62/2 на Аллее Труда.

Сначала блогер распылил газовый баллончик, за что его сильно избили. Затем он вернулся в квартиру, взял травматическое оружие и выстрелил в одного из обидчиков, передает РИА Новости. 36-летний мужчина умер до прибытия врачей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В ближайшее время блогеру изберут меру пресечения, сообщили в СКР по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Панов известен благодаря видео с нырянием фонтан, переодеванием в женскую одежду и другими "веселыми, безобидными розыгрышами".

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