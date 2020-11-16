Сын Джигарханяна показал последний снимок отца

Фото было сделано незадолго до смерти артиста

Приемный сын Армена Джигарханяна Степан показал последнюю фотографию отца. Снимок артиста и его второй супруги Татьяны Власовой он опубликовал в Instagram.

Степан отметил, что фото было сделано "незадолго до последней госпитализации" Джигарханяна.

Также сын артиста признался, что о смерти отца узнал в пятницу, 13 ноября. "Трагическая новость о том, что отца не стало, застала меня за рулем в Лас-Вегасе. Армен Борисович ушел 14-го ноября, в Америке еще была пятница, 13-е… Такое вот ужасное совпадение", - поделился Степан.

Он подчеркнул, что приложит все усилия, чтобы попасть в Москву на похороны отца, но опасается, что из-за пандемии коронавируса это не удастся.

Армен Джигарханян скончался в субботу, 14 ноября, в возрасте 85 лет. Причиной смерти называют отказ почек. На счету артиста более 300 ролей в кино, благодаря этому его имя попало в Книгу рекордов Гиннесса.

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