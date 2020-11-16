В мире выявили почти 600 тысяч новых случаев коронавируса

Такие данные приводит ВОЗ

В мире коронавирусом заразились уже более 53,76 миллиона человек. За сутки это число выросло на 590 тысяч, сообщила накануне вечером ВОЗ.

Как передает ТАСС, антирекорд роста заболеваемости за сутки был зафиксирован 14 ноября - 660 905 инфицированных. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 10 641 431. Далее следуют Индия (8 814 579) и Бразилия (5 810 652).

По данным мониторингового центра при университете Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заражено более 54,4 миллиона человек (данные на 11:53 мск). Более 11 миллионов приходится на США.

Ранее последние данные о распространении коронавируса в России представил оперативный штаб. За минувшие сутки выявили ещё 22778 новых случаев. Из больниц выписаны 13864 человека. Во многих регионах разворачивают дополнительные стационары. Лечить пациентов помогают военные врачи. Также вводятся новые ограничительные меры: в Бурятии закрывают торговые центры, в Новосибирской области - фуд-корты, в Москве - музеи.

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