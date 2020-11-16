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В бюджете Москвы заложена бесплатная вакцинация москвичей от COVID-19

11:57
  • понедельник
  • 16 ноября 2020

Побороть инфекцию можно при помощи вакцины

В 2021 году власти Москвы выделят из городского бюджета 10 миллиардов рублей на вакцинацию жителей столицы от коронавируса. Всего в ближайшие три года Москва выделит на эти цели 30 миллиардов рублей, сообщил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента здравоохранения города Алексей Хрипун.

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"В 2020 году Москва, как и весь мир, столкнулась с эпидемией новой коронавирусной инфекции. В столице были приняты беспрецедентные меры по борьбе с ее распространением. Помимо проведения противоэпидемиологических мероприятий, открытия временных госпиталей, организации специализированных коек и обеспечения всех заболевших бесплатными лекарственными препаратами, проводится массовое бесплатное тестирование москвичей на определение антител к вирусу. Также в ближайшее время начнется массовая вакцинация от коронавируса, на которую в следующем году город выделит 10 миллиардов рублей. Мы уже активно готовимся к тому, чтобы внедрить вакцину в гражданский оборот и завершаем создание сети прививочных кабинетов", - заявил Хрипун.

В настоящее время продолжаются пострегистрационные клинические исследования вакцины против COVID-19 на базе столичных поликлиник. Прививку сделали уже свыше 20 тысяч москвичей, ни одного случая тяжелых осложнений зафиксировано не было.

Отмечается, что на сегодняшний день вакцинация является самым эффективным и безопасным способом защиты от инфекционных заболеваний. Благодаря массовой вакцинации человечество смогло справиться с такими болезнями как оспа, корь, столбняк, полиомиелит и многими другими.

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