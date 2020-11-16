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Лукашенко готов передать часть своих полномочий парламенту

12:27
  • понедельник
  • 16 ноября 2020

Конституцию для этого ломать не надо, подчеркнул президент

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов передать до 80% своих полномочий парламенту.
Лукашенко отказался передавать власть преемнику

Он отметил, что этот вопрос нужно решать цивилизованным способом. В качестве решения глава государства предложил следующую схему: правительство будет разрабатывать законопроекты, парламент обсуждать и принимать их, а затем вносить на подписание президенту.

"Мы недавно договорились с руководством парламента, что для того, чтобы процентов на 70-80% полномочия президента передать парламенту, правительству, другим структурам, конституцию ломать не надо", - заявил Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии заявил, что планирует до 2021 года поделиться полномочиями с другими органами власти республики и заявил о готовности к перераспределению властных полномочий в новой редакции конституции страны.

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