Профильная комиссия Мосгордумы поддержала законопроект о бюджете столицы на 2021 год

Немало денег пойдет на развитие системы здравоохранения

В ходе заседания комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья был поддержан законопроект о бюджете столицы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

"Рассмотрев на заседании комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья проект закона Москвы о бюджете Москвы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов в части вопросов, относящихся к ведению комиссии, внесенный в Московскую городскую думу 3 ноября 2020 года <...> принято решение рекомендовать Московской городской думе поддержать проект закона Москвы о бюджете Москвы и принять его в первом чтении", - сообщила председатель комиссии Лариса Картавцева.

Парламентарий подчеркнула, что с 2021 года программа развития здравоохранения учетом средств фонда обязательного медицинского страхования станет крупнейшей программой столицы по объемам финансирования.

Приоритетными для городских властей являются задачи по наращиванию высокотехнологичной помощи, лекарственному обеспечению людей с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, паллиативная помощь. "Беспрецедентная программа капитального ремонта поликлиник и, конечно, один из приоритетов - массовая вакцинация наших жителей от коронавируса, которая будет проводиться абсолютно бесплатно", - добавила Картавцева.

Планируется, что общий объем доходов бюджета столицы в 2021 году составит 2 трлн 642 млрд 739,8 млн руб., в 2022 году - 2 трлн 895 млрд 3,6 млн руб., в 2023 году - 3 трлн 161 млрд 296,6 млн руб.

Общий объем расходов бюджета Москвы в 2021 году составит 3 трлн 152 млрд 754,3 млн руб., в 2022 году - 3 трлн 235 млрд 590,5 млн руб., в 2023 году - 3 трлн 344 млрд 665,9 млн руб.

Дефицит бюджета столицы в 2021 году составит 510 млрд 14 млн 426,3 тыс. руб., в 2022 году - 340 млрд 586 млн 960 тыс. руб., в 2023 году - 183 млрд 369 млн 368,5 тыс. руб.

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