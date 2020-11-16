У Кремля нет планов по введению всеобщего локдауна

Каждый регион принимает решение по ограничениям самостоятельно

У Кремля нет и не может быть комплексного плана по усилению ограничений из-за пандемии коронавируса для всей страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, решения принимают власти регионов, исходя из ситуации.

"Потребность в ужесточении мер ограничений и изоляции варьируется от региона к региону, поэтому сейчас какого-то комплексного плана нет, сейчас работа идет конкретно по регионам. Какого-то комплексного плана в настоящий момент нет", - сказал Песков.

Ранее стало известно, что Бурятия стала первым регионом в России, который ввел локдаун. На две недели в регионе закрылись торговые центры, заведения общепита, бассейны и фитнес-клубы.

Комментируя решение властей Бурятии, Дмитрий Песков вновь подчеркнул, что подобные решения главы регионов принимают, исходя из эпидситуации.

"В состоянии максимальной нагрузки работает система здравоохранения всех регионов, в состоянии максимальной нагрузки работает наша промышленность, прежде всего фармацевтика, которая переживает нагрузку, которая кратно превышает обычную нагрузку, обычный спрос на продукцию нашей фармы", - подчеркнул Песков. Его слова приводит ТАСС.



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