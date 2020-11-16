В Кремле прокомментировали итоги выборов в Молдавии

Там рассчитывают наладить отношения с новым лидером страны

В Кремле прокомментировали итоги выборов президента Молдавии, на которых победила бывший премьер-министр страны Майя Санду.

Как сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Россия с уважением относится к выбору народа Молдавии. Кремль рассчитывает, что с новым лидером страны удастся наладить взаимовыгодные отношения.

"Безусловно, еще предстоит наладить рабочие отношения с новым президентом Молдовы. Рассчитываем, что их удастся наладить", - сказал Песков.

Ранее в ЦИК Молдавии сообщили, что на выборах президента победила Майя Санду. Она набрала почти 58% голосов. Ее соперник - действующий глава республики - Игорь Додон - чуть более 42%. Исход президентской гонки во многом решило голосование за пределами Молдавии. Именно после того, как начали обрабатывать бюллетени за рубежом, разрыв между кандидатами стал расти.

Первый тур президентских выборов прошел 1 ноября. Тогда победителя выявить не удалось из-за минимальной разницы в голосах.

Додон в понедельник поздравил Санду с победой на выборах, но пообещал оспорить результаты голосования в суде.

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