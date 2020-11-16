Роспотребнадзор сократил срок выполнения теста на коронавирус

Результат должен быть известен через двое суток

Медиков обяжут сообщать пациентам результаты тестов на наличие коронавируса в течение двух суток с момента отбора биологического материала.

Соответствующее постановление подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Текст размещен на официальном портале правовой информации.

"Срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 48 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата лицом, в отношении которого проведено соответствующее исследование", - говорится в документе.

В постановлении также сказано, что минимальный суточный уровень охвата ПЦР-тестами в России необходимо увеличить со 150 в сутки до 200 на 100 тысяч населения.

Кроме того, выздоровевших от COVID-19 будут выписывать после одного отрицательного теста, а не двух. В случае положительного теста повторный анализ можно будет провести не раньше, чем через три дня.

Тем, кто контактировал с заразившимися, больше не надо будет сдавать тест – достаточно пробыть 14 дней на самоизоляции при отсутствии симптомов коронавируса.

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