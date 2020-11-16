ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Роспотребнадзор сократил срок выполнения теста на коронавирус

13:11
  • понедельник
  • 16 ноября 2020

Результат должен быть известен через двое суток

Медиков обяжут сообщать пациентам результаты тестов на наличие коронавируса в течение двух суток с момента отбора биологического материала.

Соответствующее постановление подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Текст размещен на официальном портале правовой информации.

"Срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 48 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата лицом, в отношении которого проведено соответствующее исследование", - говорится в документе.  

В постановлении также сказано, что минимальный суточный уровень охвата ПЦР-тестами в России необходимо увеличить со 150 в сутки до 200 на 100 тысяч населения.

Кроме того, выздоровевших от COVID-19 будут выписывать после одного отрицательного теста, а не двух. В случае положительного теста повторный анализ можно будет провести не раньше, чем через три дня.

Тем, кто контактировал с заразившимися, больше не надо будет сдавать тест – достаточно пробыть 14 дней на самоизоляции при отсутствии симптомов коронавируса.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Тест на COVID-19
Тест на COVID-19
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.