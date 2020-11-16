Москва учла в бюджете на 2021 год бесплатную вакцинацию горожан от COVID-19

На это выделят несколько миллиардов рублей

Власти Москвы приняли решение выделить в 2021 году 10 миллиардов рублей из бюджета столицы на бесплатную вакцинацию для горожан. Всего в ближайшие три года Москва выделит на эти цели 30 млрд, сообщил глава департамента здравоохранения правительства Москвы Алексей Хрипун.

Он отметил, что в столице в свете борьбы с распространением коронавирусной инфекции были приняты беспрецедентные меры. "Помимо проведения противоэпидемиологических мероприятий, открытия временных госпиталей, организации специализированных коек и обеспечения всех заболевших бесплатными лекарственными препаратами, проводится массовое бесплатное тестирование москвичей на определение антител к вирусу. Также в ближайшее время начнется массовая вакцинация от коронавируса, на которую в следующем году город выделит 10 миллиардов рублей. Мы уже активно готовимся к тому, чтобы внедрить вакцину в гражданский оборот и завершаем создание сети прививочных кабинетов", - сказал чиновник.

В столице продолжаются пострегистрационные клинические исследования препарата против COVID-19 на базе поликлиник города. Вакцину получили уже более 20 тысяч москвичей, ни одного случая тяжелых осложнений врачи не зафиксировали.

На сегодняшний день вакцинация является самым эффективным и безопасным способом защиты от инфекционных болезней. Массовая вакцинация позволила человечеству справиться с такими заболеваниями как оспа, корь, столбняк, полиомиелит и многими другими.

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