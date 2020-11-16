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Путин выразил надежду на дальнейшее развитие сотрудничества России и Молдавии

13:37
  • понедельник
  • 16 ноября 2020

Президент пожелал Санду здоровья и благополучия

Российский лидер Владимир Путин направил Майе Санду поздравительную телеграмму в связи с победой на выборах президента Молдавии.
В Кремле прокомментировали итоги выборов в Молдавии

"Рассчитываю, что ваша деятельность во главе государства будет способствовать конструктивному развитию отношений между нашими странами. Это, несомненно, отвечало бы коренным интересам народов России и Молдовы", - приводит слова президента сайт Кремля.

Кроме того, Путин пожелал Санду успехов, крепкого здоровья и благополучия.

Ранее ЦИК Молдации сообщил о победе Санду на президентских выборах: после обработки 100% бюллетеней она набрала 57,75% голосов, а ее соперник Игорь Додон - 42,25%. Действующий президент поздравил свою преемницу.

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