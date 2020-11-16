Путин выразил надежду на дальнейшее развитие сотрудничества России и Молдавии

Президент пожелал Санду здоровья и благополучия
Российский лидер Владимир Путин направил Майе Санду поздравительную телеграмму в связи с победой на выборах президента Молдавии.
"Рассчитываю, что ваша деятельность во главе государства будет способствовать конструктивному развитию отношений между нашими странами. Это, несомненно, отвечало бы коренным интересам народов России и Молдовы", - приводит слова президента сайт Кремля.
Кроме того, Путин пожелал Санду успехов, крепкого здоровья и благополучия.
Ранее ЦИК Молдации сообщил о победе Санду на президентских выборах: после обработки 100% бюллетеней она набрала 57,75% голосов, а ее соперник Игорь Додон - 42,25%. Действующий президент поздравил свою преемницу.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"