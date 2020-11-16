Сериал "IТамара" стал одним из победителей конкурса ИРИ

Авторы сериала затронули тему конфликта поколений

Более 200 социально значимых проектов реализуют в этом году в рамках конкурса на создание интернет-контента для молодёжи. Это фильмы, репортажи, аудиопрограммы, блоги. Среди них и комедийный сериал "ITамара", премьера которого состоится сегодня.

Авторы сериала затронули тему конфликта поколений, передает "ТВ Центр". Они постарались показать молодёжи, насколько важно выстраивать доверительный отношения с пожилыми людьми. Сериал снят в новом жанре Screen Life - действие разворачивается на экранах различных гаджетов. Конкурс проводится в рамках национального проекта "Культура" и при поддержке "Института развития интернета".

"Большое количество из тех 200 проектов, которые мы финансируем в этом году, возможно, не получили бы поддержки в других местах. Именно бюджетное финансирование позволило большому количеству социально значимых, классных, современных молодёжных проектов реализоваться, дойти до своей аудитории, а не остаться в столе на уровне сценариев и концепций", - заявил заместитель генерального директора "Института развития интернета" Светлана Сонина.

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