ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сериал "IТамара" стал одним из победителей конкурса ИРИ

14:53
  • понедельник
  • 16 ноября 2020

Авторы сериала затронули тему конфликта поколений

Более 200 социально значимых проектов реализуют в этом году в рамках конкурса на создание интернет-контента для молодёжи. Это фильмы, репортажи, аудиопрограммы, блоги. Среди них и комедийный сериал "ITамара", премьера которого состоится сегодня.

Авторы сериала затронули тему конфликта поколений, передает "ТВ Центр". Они постарались показать молодёжи, насколько важно выстраивать доверительный отношения с пожилыми людьми. Сериал снят в новом жанре Screen Life - действие разворачивается на экранах различных гаджетов. Конкурс проводится в рамках национального проекта "Культура" и при поддержке "Института развития интернета".

"Большое количество из тех 200 проектов, которые мы финансируем в этом году, возможно, не получили бы поддержки в других местах. Именно бюджетное финансирование позволило  большому количеству социально значимых, классных, современных молодёжных проектов реализоваться, дойти до своей аудитории, а не остаться  в столе на уровне сценариев и концепций", - заявил заместитель генерального директора "Института развития интернета" Светлана Сонина.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Сериал "IТамара"
Сериал "IТамара"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.